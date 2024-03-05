Вертолет готовый к боевому дежурству был на палубе потопленного судна.

На борту уничтоженного патрульного корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов" был вертолет готовый к боевому дежурству.

"Подтверждается уничтожение современного корабля вражеского флота стоимостью более 60 миллионов долларов, это было новейшее судно. Действительно подтверждается, что на борту был вертолет - на палубе. Полностью во время боевого дежурства, то есть с боекомплектом, снарядами, с вооружением бортовой пушкой. Также количество погибших по меньшей мере семеро, возможно увеличение количества и рост потерь. Часть экипажа эвакуировали", - заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что с начала нового года это уже не первая успешная операция Главного управления разведки Group 13 ГУР МО совместно с Военно-морскими силами ВСУ и заверил, что такая работа будет продолжена.

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"Начиная с нового года это уже третье уничтожение вражеского корабля. Напомним, до этого были "Цезарь Куников" и "Ивановец". Работа будет продолжаться", - подчеркнул Юсов.

Уничтожение корабля "Сергей Котов" - главные новости

В ночь на 5 марта ГУР МО в сотрудничестве с ВМС ВСУ провели спецоперацию в Черном море, в результате которой неподалеку Керченского пролива, морскими дронами MAGURA V5 был поражен патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов".

По предварительным данным, безвозвратные потери среди экипажа потопленного российского судна составили семь российских моряков, еще шестеро - санитарные потери.

В ВМС Украины отмечали, что кроме серьезных потерь среди экипажа, Россия могла потерять боевой вертолет, который должен был быть на борту уничтоженного российского корабля "Сергей Котов".

Стоит напомнить, что в ночь на 1 февраля вблизи временно оккупированного Крыма в результате спецоперации был потоплен российский ракетный катер "Ивановец".

14 февраля в результате спецоперации ГУР и ВСУ был потоплен российский БДК "Цезарь Куников".

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