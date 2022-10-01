Россиян спросили, не хотят ли они это повторить.

В Министерстве обороны Украины обратились к Минобороны РФ на фоне операции в Лимане Донецкой области.

Обращение к россиянам опубликовано в микроблоге Twitter.

"Благодарим "Министерство обороны" Российской Федерации за успешное сотрудничество в организации "Изюма 2.0". Почти все российские войска, отправленные в Лиман, были передислоцированы или в пакеты для трупов, или в украинский плен. Только один вопрос: не желаете ли повторить?" - говорится в сообщении.

Видео дня

Освобождение Лимана

Напомним, ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что украинская армия начала освобождение Луганщины.

29 сентября эксперт Иван Киричевский рассказал, что украинские защитники контролируют пути отступления вокруг Лимана.

На следующий день военные сообщили, что ВСУ вошли в Ямполь Донецкой области.

Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что наши бойцы зашли в Лиман, но в самом городе еще идут бои с вражескими войсками.

По его словам, это сражение поможет продолжить успешную операцию на Харьковском направлении, а также захватить район, который открывает ворота для освобождения Донбасса.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинский флаг уже в Лимане.

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