Сегодня стало известно, что в Лиман зашли украинские военнослужащие.

В Лимане Донецкой области идут бои, там сложная ситуация.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

"В Лимане бои. Сдержаться и не писать в фейсбуке значительно проще, чем нашим сейчас там", - написала она.

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Маляр призвала к тишине и отметила, что Генштаб ВСУ непременно сообщит тогда, когда будет информация.

"Сдержитесь. Генштаб не забудет сообщить тогда, когда будет для вас информация", - добавила она.

Освобождение Лимана: что известно

Ранее сегодня, 1 октября, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Лиман зашли украинские военнослужащие однако в городе еще идут бои.

Спикер отметил, что в этой битве есть несколько важных моментов - продолжить успешную Харьковскую операцию, потому что, как правило, войска идут на определенном подъеме, кураже. А второе - захватить важный район, который открывает ворота для освобождения украинского Донбасса - это дальше на Сватово, Кременную, Северодонецк".

Он подчеркнул, что это и "важный психологический момент - окружение крупной группировки противника, который перед тем бахвалился своей непобедимостью".

Череватый уточнил, что украинские войска сломали не каких-то там "мобиков", а ломают достаточно мощную оборону противника.

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