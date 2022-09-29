Вооруженные силы Украины начали освобождать Луганщину и брать в плен свежемобилизованных россиян.

Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Украинские защитники не остановились на освобожденных территориях Харьковщины и продолжили освобождать родную землю от захватчиков. ВСУ продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают Лиманскую группировку россиян. Также украинская армия начала освобождать Луганскую область", - проинформировали в Центре.

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Отмечается, что сейчас силы обороны сковывают врага и на Херсонщине, держа под огневым контролем переправы через Днепр.

"Первые свежемобилизованные россияне - уже в плену украинских военных. Российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных "мобиков", - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. В результате войска захватчиков вынуждены были бежать, оставляя свою военную технику и боеприпасы, а также сдаваться в плен.

11 сентября в Минобороны РФ признали, что потеряли контроль почти над всей захваченной частью региона.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более 5 месяцев жили около 150 тыс. украинцев.

По данным британской разведки, вооруженные силы Украины разгромили на Харьковщине 1 гвардейскую танковую армию РФ, которую готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.

27 сентября в офисе президента Украины сообщили, что в Харьковской области от российских оккупантов освобождены уже 454 населенных пункта.

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