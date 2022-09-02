Потери живой силы врага уточняются.

Украинские военные ударили по скоплению врага на фондах бывшего автотранспортного предприятия в оккупированном Таврийске Херсонской области.

У сухопутных войска раскрыли детали.

Предварительно известно о "демилитаризации" более 20 единиц техники и вооружения.

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"В Таврийске Херсонской области, 30 августа, по результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего АТП, потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери в живой силе уточняются", - говорится в сообщении военных.

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Россияне сосредоточились на захвате Донбасса, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

Украинские защитники отбили все штурмы врага на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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