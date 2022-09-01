В частности, речь идет о Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины заставили российских захватчиков отойти на всех направлениях, где те пытались наступать.

Как говорится в оперативном сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, противник пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг с применением вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии совершил обстрелы объектов в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб.

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Также на Славянском направлении подразделения врага обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Грушеваха, Великая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье, Дубравное и Новая Дмитровка. Противник применил авиацию для нанесения удара по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Богородичное.

"Совершил попытку наступления в направлении населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел", - говорится в сводке.

Кроме того, на Краматорском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Райгородок, Пескуновка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздоловка.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Выемка, Белогоровка, Краснополевка, Звановка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Веселая Долина. Противник "наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел".

Вместе с тем, на Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы с применением танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Александрополь, Розовка, Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески. Враг нанес авиаудар по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь.

"Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел", - отмечается в сводке.

На Новопавловском направлении противник осуществлял обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Пречистовка. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка.

"Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное, успеха не имел, отошел", - говорится в сводке.

Кроме того, на Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Луговское.

На Южнобугском направлении противник танками, минометами и ствольной артиллерией пытался поразить важные объекты в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригорьевка, Широкое, Партизанское, Новопетровка, Любомировка, Шевченково, Степная Долина, Таврическое, Лупарево, Александровка, Первомайское, Лозовое, Ольгино.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает ведение разведки, выполнение задачи по поддержке действий наземной группировки и блокировки гражданского судоходства.

"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины", - говорится в сводке.

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