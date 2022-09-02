Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

За сутки на южном направлении украинские защитники уничтожили пять складов боеприпасов российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

"В операционной зоне южнобугского направления обстановка стабильно сложная, но контролируемая. Продолжается уничтожение вражеских запасов и резервов, поражение пунктов управления и огневой контроль транспортных путей", - говорится в сообщении.

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По их данным, вражеское войско по большей части деморализовано, однако отчаянно сопротивляется.

"Пытаясь удержать оборону на суше, враг продолжает артиллерийско-минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по нашим позициям, по мирным населенным пунктам, по местных жителях. Трижды в течение дня истребителями и штурмовиком нанесены ракетные удары по нашим позициям в Бериславском районе, без потерь. Зато одному из штурмовиков нанесено поражение. Результаты доразведываются", - отмечают в сводке.

Враг совершил бомбардировку фугасными пятсоткилограммовыми авиабомбами Николаевского района, где ранено одно гражданское лицо.

"Продолжал атаковать Николаевщину, выпустив ракету воздушного базирования с истребителя Су-35 по Березнеговатской общине. Силы противовоздушной обороны сработали отлично, ракета уничтожена", - сообщили в ок.

"Нашей авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и по логистическо-транспортных мощностях. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромных переправах, 2 пунктах управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага", - отмечают в возведении.

Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

"Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на 102 рашиста, 6 танков, гаубицу "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Град", мобильный 120-ти мм миномет, 8 единиц авто-бронетехники. Уничтожено 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле казацкого", - говорится в сообщении.

В Черном море корабельная группировка изменений состава и задач не претерпела. Наготове как и раньше 3 носители ракет типа "Калибр", один из которых подводный. Суммарный залп составляет 20 ракет.

Напомним, в Минобороны рассказали детали о ситуации с контрнаступлением на юге.

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