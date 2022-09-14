Подразделения противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и беспилотник.

Украинские военные ударили по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней, а также по местам сосредоточения живой силы и техники врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

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Кроме того, отмечается, что подразделения противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и беспилотник.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов пока уточняются", - добавили в Генштабе.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. На Харьковщине украинские силы освободили более 300 населенных пунктов, в общем - 3,8 тыс. кв. км и около 150 тысяч населения, хотя реальное количество "почти в два раза больше".

Вместе с тем, похоже, группировка войск РФ на реке Оскол с выходом на админграницу Луганской области, где противник смог раньше закрепиться, может быть разгромленной из-за отсутствия подкрепления.

По состоянию на 13 сентября продолжались бои за контроль над Лиманом, пророссийские боевики и военные накануне покинули Кремневую, но туда пока не зашли ВСУ.

На юге защитники продолжают бить по логистике врага. Россияне наращивают резервы на левом берегу. ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

По мнению западных аналитиков, нынешние успехи контрнаступления ВСУ могут стать переломным моментом войны. И наибольшей неожиданностью они стали для самих россиян, убеждены в Пентагоне.

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