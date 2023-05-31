Авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага.

Украинские войска в течение суток ударили по двум складам боеприпасов и пункту управления российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что в течение суток украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы врага.

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Кроме того, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

"Нашими защитниками были уничтожены два вражеских разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и 22 авиационных удара. Кроме того, они совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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По состоянию на утро, 31 мая, уничтожено 207 тыс. 910 российских захватчиков. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 470 захватчиков.

Также за прошедшие сутки силы обороны уничтожили три боевые бронированные машины, 15 артиллерийских систем, 32 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в России - в Курске и Ростове-на-Дону - россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранение тел ликвидированного на войне против Украины личного состава.

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