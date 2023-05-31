Также в течение суток уничтожена новая партия военной техники оккупационных войск.

Силы обороны Украины ликвидировали за минувшие сутки, 30 мая, 470 российских оккупантов. Таким образом общие потери личного скалда войск РФ приближаются к 208 тысячам человек.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.23 ориентировочно составили: личного состава – около 207910 (+470) человек ликвидировано", - указано в сообщении Генерального штаба ВСУ

Также в течение суток уничтожена новая партия военной техники оккупационных войск, в частности: три боевые бронированные машины (всего 7472 единиц), 15 артиллерийских систем (3460), одно средство ПВО (333), 32 БПЛА оперативно-тактического уровня (3124), 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6230).

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Всего с 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине еще более 3800 танков, 575 единиц реактивных систем залпового огня; 313 самолетов; 298 вертолетов; 18 кораблей и катеров и 454 единицы спецтехники.

Ситуация на фронте по состоянию на 31 мая - что известно

За минувшие сутки, 30 мая, российские оккупанты нанесли 64 авиационных и один ракетный удар, совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Противник сосредоточил основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

При этом украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удара по его зенитно-ракетному комплексу. Наши защитники уничтожили 32 ударные БПЛА типа Shahed.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, три склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Россияне продолжают террор населения временно оккупированных территориях. В жителей Ялты без российского гражданства отбирают недвижимость, а" бюджетникам " в Станице Луганской угрожают лишением зарплаты.

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