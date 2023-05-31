Площадь объектов - более 4 тыс. квадратных метров, они будут включать пункты для проведения следственных действий и исследований над телами, рефрижераторные с холодильными камерами, склады с гробами.

В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения тел ликвидированного на войне против Украины личного состава.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, площадь каждого объекта - более 4 тыс. квадратных метров.

"В комплексы будут входить: пункты для проведения следственных действий и исследований над телами; рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест; склады с гробами и другим погребальными декорациями; скорбный зал. Заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных оккупантов в Ростове-на-Дону составляет около 600 миллионов рублей, в Курске - более 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

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В ГУР проинформировали, что стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в миллиард рублей для каждого комплекса.

В разведке также подчеркнули, что РФ уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины, и строительство указанных комплексов подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших.

В ГУР напомнили, что каждый российский солдат, не совершавший военных преступлений, имеет возможность сдаться в плен, в противном случае, его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России.

Потери России: последние данные

Как сообщал УНИАН, с начала войны по состоянию на утро, 31 мая, уничтожено 207 тыс. 910 российских захватчиков. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 470 захватчиков.

Также за прошедшие сутки силы обороны уничтожили три боевые бронированные машины, 15 артиллерийских систем, 32 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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