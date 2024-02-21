Пик наступательных возможностей РФ будет в этом году.

Если Украина в этом году сможет вести умную оборонительную войну, то в следующем году наши Вооруженные силы смогут пойти в еще одно контрнаступление.

Об этом пишет The Wall Street Journal, журналисты которого поговорили с главой ГУР Кириллом Будановым. Согласно недавнему исследованию лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, оккупационная армия РФ к концу этого года достигнет пика своих возможностей в наступлении, а дальше будет вынуждена бороться с дефицитом бронетехники.

По словам Буданова, главный вопрос в том, готовы ли западные союзники обеспечивать Украину боеприпасами весь год, пока Силы обороны будут готовиться к своей операции. В то же время он успокаивает, что россиянам "не хватит сил" в этом году достичь захвата двух восточных областей.

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Война в Украине - последние новости

Как писал The Guardian, лишь 10% европейцев верят, что Украина все еще может одержать победу в войне против РФ.

Институт изучения войны отмечал, что опоздание западной помощи позволило РФ пойти в наступление сразу на трех направлениях, а также захватить Авдеевку.

The New York Times писал, что агрессор пытается отбить территории, потерянные во время летнего контрнаступления ВСУ.

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