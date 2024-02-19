Это может помешать ВСУ подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.

Несвоевременное оказание западной помощи, в частности, артиллерийским боеприпасам и критически важным системам ПВО, не позволили украинским войскам защитить Авдеевку от российских наступательных действий.

"Критическая нехватка техники, поставляемой Западом, и опасения полного прекращения военной помощи США заставили украинские войска сократить количество материальных средств на всем фронте, что, вероятно, побудило российские войска воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами района Авдеевки", — констатировали аналитики ISW.

По данным аналитиков, 18 февраля российские войска проводили по меньшей мере три наступательные операции:

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вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана;

в Авдеевке и вокруг нее;

вблизи Работиного на Западе Запорожской области.

Как добавляется, захватчики начали наступление вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области в течение последних 48 часов. Это может помешать украинским войскам подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.

"Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как считают некоторые западные государства и аналитики", — предупреждают аналитики.

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По данным DeepState, оккупанты смогли пробить оборону юго-западнее ивового в Запорожской области, сейчас украинские защитники пытаются ликвидировать эту проблему.

В ISW считают, что украинские войска, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, чтобы остановить российское наступление на этом участке фронта.

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