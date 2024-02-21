Опрос показал, что наиболее распространенным мнением было то, что война в Украине закончится неким "компромиссным урегулированием".

Поддержка Украины в странах Европы остается масштабной, но почти через два года после полномасштабного вторжения только 10% европейцев верят, что она сможет победить Россию. Об этом свидетельствуют результаты общеевропейского опроса. Наиболее вероятным финалом считается некая форма "компромиссного урегулирования", пишет британская газета The Guardian.

Опрос был проведен в 12 странах-членах ЕС, включая Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Польшу, Испанию и Швецию. Результаты показали, что контрнаступление Украины зашло в тупик, а также растущие опасения по поводу изменения политики США и перспективы второго президентского срока Дональда Трампа, который разжигал пессимизм по поводу исхода войны.

Только один из 10 опрошенных европейцев верил, что Украина победит на поле боя, в то время как вдвое больше (20%) склонялись к победе России. Даже в самых оптимистичных опрошенных странах-членах ЕС - Польше, Швеции и Португалии - менее одного из пяти (17%) верили, что Киев сможет победить.

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Опрос показал, что во всех странах наиболее распространенным мнением, которое разделяют в среднем 37% респондентов, было то, что война закончится "компромиссным урегулированием". И некоторые страны были более заинтересованы в этом исходе, чем другие.

В Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%) респонденты чаще говорили, что Европа должна помочь Украине дать отпор, тогда как в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%), они предпочли подтолкнуть Киев к принятию соглашения. Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения разделились более равномерно.

Возможное возвращение Трампа в Белый дом было воспринято многими как плохая новость: 56% респондентов в 12 опрошенных странах заявили, что будут разочарованы, если его переизберут.

Единственным исключением стала Венгрия, где 27% респондентов заявили, что будут довольны возвращением Трампа, а 31% - разочарованы.

Если бы США прекратили военную помощь Украине при президентстве Трампа, 41% европейцев заявили, что ЕС должен либо увеличить свою поддержку, либо сохранить ее на нынешнем уровне, а 33% - предпочли бы, чтобы ЕС последовал примеру США.

"Чтобы обосновать продолжающуюся европейскую поддержку Украины, лидерам ЕС придется изменить то, как они говорят о войне", - отметил соавтор доклада Марк Леонард из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), который заказал опрос.

Поскольку Европа и США вступают в сезон выборов, стремление к установлению мира станет решающим полем битвы, считают инициаторы опроса.

Еще один соавтор доклада Иван Крастев отметил, что победа России "не является миром": "Если цена прекращения войны превратит Украину в нейтральную зону, это будет поражением не только Киева, но и Европы, и ее безопасности".

Поддержка Украины - актуальное

Как писал УНИАН, США будут продолжать поддерживать Украину, а Россия заплатит за содеянное, заверила на днях вице-президент США Камала Харрис.

Она отметила, что в своей борьбе Украина достигла чрезвычайных результатов и чрезвычайного успеха:

"Наша коллективная мощь является залогом неуспеха Путина. В стратегических интересах США продолжат поддержку".

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