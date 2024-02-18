На некоторых направлениях враг сосредоточил группировку войск, численность которой превышает 100 тысяч.

Российские войска захватили древнюю украинскую крепость Авдеевку, что стало первой крупной победой Москвы на поле боя после взятия Бахмута в мае прошлого года. Впрочем, на фронте есть пять крупных точек, где Россия пытается прорвать украинскую оборону.

Как говорится в материале The New York Times, ситуация осложняется тем, что Украине не хватает боеприпасов. Ей трудно пополнить собственные истощенные силы после двух лет жестоких боев.

Авдеевка

Россия захватила древнюю украинскую крепость. В настоящее время город разрушен, но на протяжении большей части десятилетия украинский контроль над ним подрывал критические логистические операции России.

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В последние недели российские войска прорвали критическую линию снабжения и создать угрозу окружения. Генерал Александр Тарнавский, который руководит войсками на этом направлении, объявил, что отступление украинских сил - лучший вариант.

"В ситуации, когда враг наступает на трупы собственных солдат с преимуществом снарядов 10:1, под постоянным обстрелом, это единственное правильное решение", – отметил генерал.

Непонятно, насколько россияне смогут развивать наступление за пределы Авдеевки, или насколько хорошо украинцы построили свои следующие линии обороны. Но следующие крупные населенные пункты, в которых проживают десятки тысяч мирных жителей, находятся всего в 55 км к западу.

В борьбе за Авдеевку было уничтожено около 50 тысяч российских солдат. По словам западных и украинских официальных лиц, десятки тысяч россиян были убиты или ранены, но Россия постоянно отправляла на "мясные штурмы" других.

"Даже если линия фронта стабилизируется после того, как россияне захватят город, его падение позволит российским военным более эффективно перемещать войска и технику для наступлений на других направлениях", - пишет издание.

Марьинка

Разрушенный город теперь является базой для российских атак. После двух лет российских бомбардировок и боев от Марьинки остались руины. Но захват города позволил россиянам обратить внимание на еще одну важную украинскую крепость - Угледар.

В прошлом году русские неоднократно пытались атаковать Угледар с юга и понесли катастрофические потери, включая сокрушительное поражение в одном из крупнейших танковых сражений войны.

Но когда Марьинка под контролем, россияне атакуют Угледар с севера. Сейчас они продвигаются через село Новомихайловка, что примерно в 13 милях к северо-востоку.

Солдаты, воюющие в районе Угледара, сказали, что падение Авдеевки в 88 милях к северо-востоку, скорее всего, освободит российские силы для усиления атак с севера.

Работино

Россия стремится отменить крупнейшие достижения Украины в прошлом году и вернуть Работино в Запорожской области. На этом фронте российские военные сосредоточили больше войск, чем в Авдеевке.

"Похоже, что россияне поставили себе цель штурмом добиться там какого-то успеха, как они пытаются это сделать в Авдеевке", - сказал спикер украинских военных, воюющих на юге, Дмитрий Лиховой.

Кременная

Россия оказывает давление на Кременную, чтобы вернуть города на северо-востоке, которые она потеряла в конце 2022 года. В результате удачного контрнаступления россияне потеряли контроль над более чем 500 населенными пунктами на площади 11 000 квадратных километров - они ведут борьбу, чтобы попытаться вернуть их.

В прошлом году небольшая территория переходила из рук в руки, несмотря на интенсивные бои в лесополосах вдоль фронта на этом направлении. Теперь Россия снова начинает двигаться вперед, хотя и медленно, несмотря на яростное сопротивление Украины.

Российские войска наступают в двух направлениях от города Кременная: на север в сторону города Купянск и на Лиман. Там сосредоточено около 110 000 военных.

Бахмут

Россия уничтожила, а затем захватила город Бахмут в мае. Когда русские взяли Бахмут, их силы были истощены, а группа наемников "Вагнера" открыто восстала против российского Министерства обороны.

Надежды украинцев использовать это для контратаки вокруг флангов города по большей части утихли. Сейчас инициатива у россиян.

Главком Александр Сырский недавно заявил, что россияне намерены прорвать украинскую оборону вокруг Часового Яра, что даст им контроль над командными высотами в этом районе и подвергнет город Краматорск усиленному артобстрелу. На Бахмутском направлении, по оценкам Украины, находится около 62 тысяч российских военных.

"Ситуация является напряженной, требует постоянного мониторинга общей ситуации и оперативного принятия решений на месте", - сказал генерал Сырский.

Война в Украине - последние новости с фронта

За прошедшие сутки, 18 февраля, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 82 боевых столкновений.

Утром воскресенья украинские воины около 6 утра сбили истребитель-бомбардировщик Су-34.

Кроме того, по состоянию на 18 февраля, что украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще более тысячи солдат армии Российской Федерации.

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