Британское издание не видит обозримой перспективы полного изгнания россиян из Украины.

Третий год полномасштабной войны с Россией, вероятно, будет самым трудным для Украины. При этом ни одна из сторон сейчас не может рассчитывать на свою полную победу, пишет британское издание The Guardian.

Автор публикации отмечает, что ко второй годовщине войны Украина подходит со значительно худшим настроением, чем подходила к первой годовщине. Тогда была надежда на крупное летнее контрнаступление, которое приведет к освобождению значительных территорий. Теперь такой надежды нет.

Издание перечисляет проблемы, которые сейчас имеет Украина: дефицит снарядов из-за остановки американской помощи, нехватка солдат в армии из-за проблем с мобилизацией, потеря энтузиазма простыми украинцами, которые в начале войны активно помогали армии. Однако о близком поражении Украины тоже речь не идет, отмечает The Guardian.

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"Полное поражение Украины сейчас выглядит несбыточной мечтой для Владимира Путина, но полную победу – включая возвращение Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году – также труднее представить в ближайшей перспективе", – говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что переговоры с Россией долгое время были табуированной темой в Украине, ведь никто не верит, что Москва сдержит свое слово - а лишь воспользуется паузой, чтобы лучше подготовиться к новому нападению.

"Но бороться бесконечно также вряд ли можно", – замечает издание.

При этом The Guardian приводит мнение украинского политолога Владимира Фесенко:

"Если мы сможем пережить следующий год, то, вероятно, будем вынуждены идти на переговоры о каком-то прекращении огня".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, 17 февраля украинское военное командование отчиталось об окончательном выходе Сил обороны из Авдеевки, которую россияне активно штурмовали с начала октября. Это был последний укрепрайон ВСУ в непосредственной близости к Донецку.

Несмотря на предположения некоторых наблюдателей, что враг сделает паузу после взятия Авдеевки, на самом деле агрессор продолжает активно наступать на других участках фронта. В частности агрессор пытается отбить территории, потерянные во время летнего контрнаступления ВСУ.

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