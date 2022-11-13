За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил более 40 обстрелов из РСЗО.

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка на Донбассе", - говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что в освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные меры. В то же время враг продолжает фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

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"За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. "Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь", - добавили в Генштабе.

На других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы: на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Терновая, Бологовка, Ольховатка, Зеленое, Колодезное, Огирцевое и Старица; на Купянском и Лиманском - из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Новоселовского, Стельмаховки, Раздолевки, Северска, Кисловки, Невского, Макеевки, Площанки и Табаевки.

На Бахмутском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Яковловки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорского, Озаряновки, Иванграда, Верхнекамянского, Зеленополья, Спорного и Нью-Йорка; на Авдеевском - из танков и всего спектра артиллерии по районам Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Красногоровки и Новомихайловки.

На Новопавловском направлении - из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Парасковиевка и Пречистовка; на Запорожском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Щербакова, Малиновки, Новоданиловки, Новополья, Ольговского; на Таврическом - из артиллерии разных типов по районам Милового, Золотой Балки и Михайловки.

Война в Украине

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

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