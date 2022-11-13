Оккупанты нанесли артиллерийские удары по позициям украинских войск и территориальным общинам в Бериславском районе.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 40 российских оккупантов и трех их автомобилей.

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Юг" в Facebook по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины 12 ноября.

Отмечается, что враг продолжает вести активную оборону по всей линии соприкосновения, что разграничена Днепром.

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"В течение боевого дня противник наносил артиллерийские удары по позициям наших подразделений и территориальных общинах в Бериславском районе. Без пострадавших и потерь", - отметили в командовании.

В ответ с целью подавления огня вражеской артиллерии украинская авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника.

"Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня осуществляли огневое воздействие по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра. По уточненным данным, подтверждено уменьшение вражеского войска на 40 рашистів и 3 военных автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные потери противника доразведываются.

"В составе вражеского флота в течение дня существенных изменений не произошло. 18 кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель в готовности к залпу восемью "Калибрами", - отметили в ОК "Юг".

Освобождение Херсонщины

По состоянию на 10 ноября ВСУ освободили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину. Сейчас освобожден сам город и правобережье Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина вернула Херсон.

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