Украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области.

ВСУ освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт Харьковской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области.

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"И так будет везде. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. Спасибо всем нашим героям!", - прокомментировал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября президент Владимир Зеленский объявил о деоккупацию от российских захватчиков еще двух населенных пунктов на Харьковщине. Он добавил, что с начала месяца ВСУ освободили уже около 2 тыс. км нашей территории и движение наших военных на разных направлениях фронта продолжается.

По данным Генштаба, в последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

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