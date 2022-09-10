В то же время президент подчеркнул, что это все возможно при условии сохранения нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 8 декабря осуществить реконструкцию ЛЭП для обеспечения Польши необходимым объемом электричества.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

"В развитие вчерашних договоренностей с председателем правительства Польши Моравецким я провел, как и обещал ему, совещание по вопросам поддержки наших польских братьев в течение этой осени и зимы, нашего энергетического сотрудничества с Польшей. Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС до польского города Жешува – первого города-спасителя. Спасибо тебе, Жешуве. Напомню, что это особое звание было присвоено Жешуву еще весной за очень весомую помощь Украине. Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества", - сказал президент.

Видео дня

В то же время Зеленский подчеркнул, что это все возможно при условии сохранения нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией.

"Работаем ради необходимых международных решений для этого", - добавил он.

Президент рассказал, что поручил Кабмину проработать возможность срочной поставки Польше 100 тысяч тонн энергетического угля уже сейчас. "Мы имеем на это время достаточные объемы для себя и можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина может экспортировать в Польшу 100 тысяч тонн угля. "Запасы угля на наших складах почти 2 млн тонн, это в 2,5 раза больше, чем на эту дату прошлого года. Поэтому готовы подставить плечо поддержки нашим польским друзьям", - сказал Шмигаль.

Также он добавил, что сейчас активно реконструируется линия электропередачи от Хмельницкой атомной электростанции до польской подстанции Жешув.

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