Представитель ОК "Пивдень" призвала не разгонять "зраду" о захвате врагом новых населенных пунктов.

Пути обеспечения врага на юге находятся под огневым контролем украинских военных.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Конечно, пути еще остаются, но все они находятся под нашим огневым контролем. Они пытаются всеми силами наводить эту логистику, но она тоже находится под нашим огневым контролем. Потому что каждый раз, когда это не несет угрозы гражданскому населению... мы отслеживаем все тщательно, и каждый раз, когда они отчаянно пытаются переправить запасы боекомплекта или какую-то бронированную технику на баржах или понтонах, они получают горячий пламенный "привет", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, сейчас нельзя говорить об освобожденных населенных пунктах, потому что враг продолжает держать их под определенным контролем, нанося удары по авиации или дальнобойной артиллерии.

"Поэтому мы не говорим об этих населенных пунктах, потому что там остаются мирные жители, которые могут быть ранены. Как только это будет для них безопасно, о победах мы оповестим", - сказала Гуменюк.

Она также призвала не разгонять "зраду" о захвате врагом новых населенных пунктов.

"О том, что враг захватывает какие-то населенные пункты, не стоит сейчас разгонять так называемую "зраду", поскольку линия фронта сейчас настолько подвижна, что невозможно констатировать или фиксировать какие-то такие временные победы, поскольку бои идут, они позиционные, и мы пытаемся закрепить наши позиции как можно корректнее, крепче и целесообразнее", - отметила Гуменюк.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

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