Наши войска способны пополнять свои запасы, а их группировка растет.

Украинские военные 17 ноября продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области. Сейчас бои продолжаются возле населенных пунктов Пойма, Песчановка и Крынки.

Как сообщают американские аналитики в отчете Института изучения войны со ссылкой на российские источники, ВСУ сохраняют позиции в центре Крынков. Российский блогер заявил, что наши войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Крынков по состоянию на 16 ноября.

Его коллега утверждал, что оккупанты вели бои на истощение вблизи Крынков. Российские милблогеры 17 ноября писали, что захватчики отбили несколько попыток небольших украинских переправ через реку вдоль линии Пойма-Крынки и что украинские силы тяжело перебрасывают технику и людей на украинские позиции на восточном берегу.

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Несмотря на это, ВСУ могут пополнить запасы на своих позициях на восточном берегу и есть сообщения об увеличении численности украинской группировки на Левобережье в последние недели. По мнению аналитиков, это свидетельствуют о том, что усилия россиян не помешали украинским силам перебросить дополнительных бойцов и технику на эти позиции.

Российский инсайдерский источник поделился, что подразделения одной из российских бригад понесли тяжелые потери от огня украинской артиллерии 10 ноября в Голопристанском районе Херсонской области.

По данным Генштаба, 17 ноября украинские войска отбили шесть российских атак в неустановленных местах на левом берегу Херсонской области.

Бои на Левобережье - последние новости

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о цели создания ВСУ плацдармов на левом берегу Днепра но спрогнозировал, что ближайшая цель ВСУ - продвинуться как можно глубже на левом берегу Днепра, чтобы обеспечить устойчивый плацдарм для Сил обороны и уменьшить риски того, что артиллерия РФ будет работать и пробовать вытеснять украинских защитников обратно на правобережье.

За прошедшие сутки в ISW заявляли, что бои на Левобережье продолжаются и ВСУ заняли позиции в районе северо-восточной части крынок. Кроме того, военные впервые подтвердили закрепление на плацдармах на левом берегу Днепра.

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