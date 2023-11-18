По словам пресс-секретаря, есть большая разница в терминах "закрепились" и "закрепляются".

Вооруженные силы Украины продолжают боевую работу на левом берегу Херсонской области. Наши воины закрепляются на указанном участке.

"Это сложный участок на нашем направлении, и работа там продолжается. Но она не вся подлежит огласке. Даже при условии, что какую-то часть мы уже смогли обнародовать. Есть большая разница в терминах "закрепились" и "закрепляются". Мы продолжаем боевую работу, и подразделения морской пехоты работают мощно", - заявила в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты пытаются "компенсировать" успехи ВСУ, используя тактическую авиацию и дроны.

Видео дня

"Пытается маневрировать в условиях сложной погоды, типичной для этого времени года. Враг приобщает к тактической авиации еще и беспилотные атаки, то есть сегодняшняя ночная активность дронов типа "Шахед" и также активность FPV-дронов на нашем направлении достаточно велика", - подытожила пресс-секретарь.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

По свежим данным Генштаба, на этом участке фронта ВСУ отбили за сутки более десятка попыток РФ вернуть позиции.

Наши войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи Крынок по состоянию на 16 ноября.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на новости об успехах украинских воинов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: