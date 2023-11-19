Российские оккупанты начали обстреливать населенные пункты временно оккупированного Левобережье Херсонской области, чтобы остановить контрнаступление украинских воинов.
Как сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, участились авиабомбардирования Левобережья. Это хаотичные обстрелы с целью остановить продвижение ВСУ.
"Что касается авиабомб, то большинство ими они стали обстреливать Левобережье. Я так понимаю, это хаотичные обстрелы. Они очень боятся контрнаступления. Они пробуют остановить контрнаступление наших ребят", - отметил он.
Впрочем, сейчас оккупанты достают с левобережья почти до каждого уголка Херсона и направляют свои обстрелы на Белозерскую общину.
Левый берег Днепра в Херсонской области - что известно
Накануне глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра и уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ ведут боевую работу на левом берегу Херсонской области и закрепляются на этом участке. По ее словам, оккупанты пытаются "компенсировать" успехи ВСУ, используя тактическую авиацию и дроны.