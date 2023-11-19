Впрочем, пока оккупанты все еще могут наносить удары по любой точке Херсона.

Российские оккупанты начали обстреливать населенные пункты временно оккупированного Левобережье Херсонской области, чтобы остановить контрнаступление украинских воинов.

Как сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, участились авиабомбардирования Левобережья. Это хаотичные обстрелы с целью остановить продвижение ВСУ.

"Что касается авиабомб, то большинство ими они стали обстреливать Левобережье. Я так понимаю, это хаотичные обстрелы. Они очень боятся контрнаступления. Они пробуют остановить контрнаступление наших ребят", - отметил он.

Впрочем, сейчас оккупанты достают с левобережья почти до каждого уголка Херсона и направляют свои обстрелы на Белозерскую общину.

Левый берег Днепра в Херсонской области - что известно

Накануне глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра и уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ ведут боевую работу на левом берегу Херсонской области и закрепляются на этом участке. По ее словам, оккупанты пытаются "компенсировать" успехи ВСУ, используя тактическую авиацию и дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: