Среди пострадавших трехлетняя девочка.

Российские оккупанты сегодня с утра били по Херсону. Через обстрел захватчиков пострадали пять человек, среди них ребенок.

"В результате артиллерийского обстрела Херсона пострадали пять человек: трехлетняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и еще две женщины 47 и 69 лет", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Глава МВД добавил, что все пострадавшие имеют осколочные ранения. Врачи оказывают им необходимую помощь.

"Ребенок с бабушкой гуляли во дворе. Вражеская артиллерия накрыла их у подъезда", - отметил Клименко.

По его словам, военное преступление зафиксировано.

Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 389 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23, БПЛА и авиации.

В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию сельскохозяйственного предприятия в Херсонском районе.

Кроме того, он рассказал, что у девочки ранения шеи и ноги. Она находится в больнице. При этом мужчина получил осколочные ранения, а травмированные женщины находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

За минувшие сутки, 18 ноября, из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Россияне били по Херсону 19 ноября - что известно

Русские оккупанты с самого утра 19 ноября обстреливают Херсон. Захватчики ведут огонь по городу с временно оккупированного левого берега Днепра.

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