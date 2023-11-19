Российские оккупанты сегодня с утра били по Херсону. Через обстрел захватчиков пострадали пять человек, среди них ребенок.
"В результате артиллерийского обстрела Херсона пострадали пять человек: трехлетняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и еще две женщины 47 и 69 лет", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
Глава МВД добавил, что все пострадавшие имеют осколочные ранения. Врачи оказывают им необходимую помощь.
"Ребенок с бабушкой гуляли во дворе. Вражеская артиллерия накрыла их у подъезда", - отметил Клименко.
По его словам, военное преступление зафиксировано.
Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 389 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23, БПЛА и авиации.
В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию сельскохозяйственного предприятия в Херсонском районе.
Кроме того, он рассказал, что у девочки ранения шеи и ноги. Она находится в больнице. При этом мужчина получил осколочные ранения, а травмированные женщины находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
За минувшие сутки, 18 ноября, из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.
Россияне били по Херсону 19 ноября - что известно
Русские оккупанты с самого утра 19 ноября обстреливают Херсон. Захватчики ведут огонь по городу с временно оккупированного левого берега Днепра.