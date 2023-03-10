Силы обороны Украины продолжили сегодня наносить удары по местам сосредоточения сил врага.

В Бердянске местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами, в том числе задействованы гинекологические отделения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области в результате огневого поражения подразделений врага местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков", - информирует Генштаб.

При этом отмечается, что Силы обороны Украины продолжили сегодня наносить удары по местам сосредоточения сил врага.

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Так, украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава врага.

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С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 156 990 оккупантов -+ 870 за сутки.

Накануне СБУ выслеживала ЗРК противника - "Тор " и С-300. Во время встречи с дроном техника врага ярко запылала. А вот бойцы 2-го мотострелкового батальона 93-й бригады показали кадры уничтожения группы "вагнеровцев" на Бахмутском направлении - оккупанты подорвались на минах.

Под удар снова попали позиции врага на Кинбурнской косе.

Война в Украине - последние новости

Враг не прекращает попыток штурмовать Бахмут за счет всей имеющейся живой силы и техники.

Вместе с тем, украинские войска отражают крупнейшие атаки на севере города, отметил военный обозреватель Александр Коваленко.

Также бои не утихают на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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