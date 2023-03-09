Отмечается, что в ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" будут удары настоящего возмездия.

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российские зенитные ракетные комплексы ТОР и С-300, сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что спецназ СБУ уничтожили дронами-камикадзе российские ЗРК "ТОР М2" и "С-300ВМ"

"В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия - чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику!"- говорится в сообщении.

Массированный удар РФ по Украине 9 марта - главные новости

Ночью сегодня, 9 марта, российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов.

По данным Генштаба ВСУ, противник осуществил пуск 81 ракеты различного базирования, 34 ракеты были уничтожены защитниками Украины, еще 8 не достигли своих целей. Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136, половина которых была сбита.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 156 120 российских оккупантов. В частности-3441 танк, 66736 бронированных машин, 254 ПВО, 2465 артсистем и 488 РСЗО.

Кроме того, подтвержден захват ВСУ дефицитной комадно-штабной машины оккупантов Р-149БМ. Большие потери в боях за Бахмут продолжают нести и "вагнеровцы". На днях очередная колонна наемников Пригожина натолкнулась на мины и была разбита.

На Кинбурнской косе под огонь попала артустановка россиян Мста-С, БПЛА, танк и бронетехника.

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