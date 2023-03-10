Украинским героям на поле боя удалось ликвидировать 7 вражеских танков, 9 беспилотников, 2 средства ПВО и 3 РСЗО.

Защитники Украины за минувшие сутки отметились "качественной" работой по уничтожению россиян, которые продолжают вести кровопролитную войну на украинских территориях. Ранее стало известно, что в Рубежном оккупанты используют украинцев как "живой щит".

По данным Генштаба, по состоянию на утро 10 марта ВСУ "отминусовали" еще 870 российских захватчиков. Также удалось ликвидировать 7 вражеских танков, 9 беспилотников, 2 средства ПВО и 3 РСЗО.

Общие потери россиян на поле боя ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава - около 156990 (+870 за минувшие сутки);

танков - 3448 (+7);

боевых бронированных машин - 6742 (+6);

артиллерийских систем - 2475 (+10);

РСЗО-491 (+3);

средства ПВО - 256 (+2);

самолетов - 304 (+1);

вертолетов - 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2107 (+9);

крылатые ракеты - 907 (+34);

корабли /катера - 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 5337 (+6);

специальная техника - 240 (+3).

Успехи ВСУ на фронте - последние новости

Напомним, что за последние сутки защитники Украины дали отпор 102 атакам вражеской армии, которая продолжает усиливать свое давление на восточной линии фронта с целью оккупации украинской "крепости" Бахмут.

Со своей стороны ВСУ существенно проредили силы РФ на разных участках фронта. Всего за сутки удалось нанести 13 авиаударов по позициям оккупантов. Кроме этого, удалось уничтожить 3 склада с боеприпасами, 2 средства ПВО.

Накануне украинские войска совершили 7 ударов. Также 9 марта ВСУ отметились "качественной" работой по оккупантам - удалось ликвидировать 1060 российских убийц.

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