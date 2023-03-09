На Левобережье Херсонщины уничтожен танк и автобронетехника.

Украинские защитники уничтожили на Кинбурнской косе (Николаевская обл.) артиллерийскую установку российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг". "По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожена самоходная артустановка "Мста-С" на Кинбурнской косе, беспилотник типа "Орлан-10", танк и автобронетехника - на Левобережье Херсонщины. Демилитаризовано 11 рашистов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки враг, продолжая обстреливать правобережье, совершил около 90 атак на мирное население и по акватории Днепро-Бугского лимана.

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В командовании напомнили, что из-за этих обстрелов на Херсонщине погиб один человек, ранены еще четверо.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российские захватнические войска потеряли около 156 120 человек и большое количество техники.

The Guardian пишет, что во время попыток захватить украинский Бахмут оккупанты потеряли до 30 тысяч своих солдат.

Командующий Военно-воздушных сил США в Европе и Африке генерал BBC Джеймс Хеккер уверен, что потери авиации РФ несоразмерны с украинскими.

Даже сами оккупанты и российские пропагандисты признаются, что имеют огромные потери.

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