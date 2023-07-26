Оккупанты в последние недели активизировали штурмы.

Наступление Вооруженных сил Украины под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику российских войск. После этого можно будет зайти в тыл Бахмута.

Как сообщает The New York Times, в последнее время усилились бои в направлении Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область). Так, захватчики активизировали штурмы и даже заявляли о продвижении в этом регионе. В то же время аналитики убеждены, что успехи армии РФ были незначительными.

По словам украинских защитников, захватчики могут выпустить в два-три раза больше снарядов днем, чем Силы обороны. Также они бросают на штурмы так называемые отряды "Z", которые состоят в основном из заключенных. При этом во второй линии окопов находятся чеченские войска, которые являются своеобразными заградительными отрядами - они расстреливают отступающих.

Видео дня

По мнению издания, если ВСУ удастся удержать позиции в направлении Кременной и продвинуться - это позволит провести большее наступление вплоть до Бахмута.

"Наоборот, если украинцы смогут удержать свои позиции и в конечном итоге продвинуться в направлении Кременной, они могут разорвать важную логистическую линию России и попытаться обогнуть тыл Бахмута, говорят украинские командиры", - говорится в материале.

Война в Украине - ситуация вокруг Бахмута

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый пояснил, что успешные действия в районе Андреевки, как и в любом населенном пункте вокруг Бахмута, позволяют завершать операцию по его окружению Силами обороны.

Во время наступления на этом направлении уже освобождено около 35 кв. км территории.

Воин батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования НГУ "рубеж" Михаил Иваночко заявил, что ВСУ захватывают стратегические места вокруг Бахмута. По его мнению, в ближайшие две-три недели захватчики будут вынуждены покинуть город.

Вас также могут заинтересовать новости: