Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.

За неделю ВСУ существенно продвинулись на южном фронте и на Бахмутском направлении. Сейчас активные бои ведутся на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска, рассказала во время включения из Military Media Center заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

За все время контрнаступления на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территорий, а за прошедшую неделю на этом направлении силы обороны - более 12 кв. км.

В то же время на Бахмутском направлении за время наступления освобождено около 35 кв. км территории, в том числе за прошедшую неделю - еще около 4 кв. км.

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Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки.

Контрнаступление ВСУ - главное

По данным Института изучения войны, ВСУ в течение последних суток продолжали контрнаступление по меньшей мере на трех направлениях - и имеют определенные успехи. Речь идет о наступлении ВСУ в районе Старомайского, Приютного, к югу от Орехово и в районе Работино.

Кроме того, по данным украинских и российских источников, ВСУ наступают на северном и южном флангах Бахмута, а также продвигались в районе Хромово.

Согласно подсчету США, с начала полномасштабного вторжения России ВСУ освободили уже около 50% земель, захваченных оккупантами с февраля 2022 года. В то же время, по данным Института изучения войны, площадь освобожденных территорий составляет уже около 53%.

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