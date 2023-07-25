Это является еще одной составляющей в осуществлении операции по окружению Бахмута.

На Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу и продолжают ежедневно по сотне метров освобождать украинскую землю.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона отметил, что успешные действия в районе Андреевки, как и в любом населенном пункте вокруг Бахмута, позволят завершить операцию по его окружению Силами обороны.

"Надо вытеснить и взять в кольцо врага", - отметил он.

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Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении наши воины ежедневно по сотне метров освобождают украинскую землю.

"За неделю счет идет на километры, придет время и он уйдет на десятки километров. Главный принцип - поступательность и максимальное сохранение личного состава при параллельном нанесении максимальных потерь врагу", - подчеркнул он.

Спикер добавил, что за эти сутки на Бахмутском направлении были ликвидированы 95 оккупантов, 187 - ранены, а трое - взяты в плен. При этом уничтожено много вражеской техники: два танка, три боевых машины десанта, две боевые машины пехоты, САУ "Гвоздика", 5 орудий, два противотанковых ракетных комплекса, одна станция РЭБ "Борисоглебск", зенитная пушка С-60, а также БпЛА "Орлан - 10", три дрона-камикадзе, 8 полевых складов с боеприпасами, один склад с ГСМ, три автомобиля.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Он отметил, что на Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. По его словам, в ходе ведения Силами обороны наступательно - штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки" .

По последним данным, на Бахмутском направлении за время наступления освобождено около 35 кв. км территории, в частности за прошедшую неделю - еще около 4 кв. км.

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