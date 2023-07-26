Продвижение россиян происходит в низине, а дальше есть высоты, которые удерживаются ВСУ, заявил Сергей Згурец.

На Купянском направлении рашисты достигли тактического продвижения.

Как рассказал в эфире Эспрессо директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, оккупанты двигаются по горизонтали от Сватово до Боровой.

"Купянск-Сватово-Кременная. У врага есть отдельные тактические продвижения вокруг одного участка - по горизонтали от Сватово до Боровой. Это плацдарм на правом берегу реки Жеребец, вокруг Кармазиновки и продвижение в сторону к Новоегоровке. Это продвижение является тактическим, незначительным", - сказал он.

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Згурец добавил, что продвижение происходит в низине, дальше есть высоты, которые удерживаются ВСУ.

"Сейчас принимаются меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника на том участке. Эти меры враг осуществляет с целью отвлечения наших резервов из-под Бахмута и юга, чтобы сдерживать действия ВСУ на этих участках и таким образом распылить наши силы и средства. Думаю, этого не произойдет", - подытожил Згурец.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее в ВСУ отмечали, что российские захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат.

17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что враг перешел в наступление на Купянском направлении.

По данным британской разведки, российская пропаганда пытается заявить о крупном наступлении оккупантов на Купянском направлении для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте в районе Запорожья. А реальных успехов, по данным британцев, у россиян нет.

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