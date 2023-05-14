Германия предоставила необходимый пакет вооружения и боеприпасов.

Вооруженные силы Украины планируют и готовятся сразу к нескольким контрнаступлений. Это нужно, чтобы освободить все оккупированные территории. В то же время западные союзники активно усиливают способности ВСУ не только на земле, но и в воздухе.

Как пишет издание Defense Express, Минобороны Германии подтвердило выделение крупнейшего с начала полномасштабной войны пакета военной помощи для Украины. По мнению аналитиков, нужно обратить внимание с какой именно логикой Берлин мог формировать этот пакет.

Как отмечается, военно-политическое руководство Украины постоянно просит передать больше современных средств ПВО для защиты от воздушных атак РФ. На фоне этого ФРГ решила выделить еще 15 "зенитных танков" Gepard и четыре батареи IRIS-T SLM на 12 пусковых установок с боезапасом зенитных ракет.

Видео дня

В то же время военно-политическое руководство Украины подчеркивало, что для деоккупации наших земель от российских захватчиков, возможно, понадобится провести несколько контрнаступательных кампаний, для чего понадобится соответствующая военная номенклатура.

По словам аналитиков, такой месседж услышали в Берлине, а потому бронетехника и дополнительная техника также возложены на материально-техническое обеспечение, которое усилит военное механизированное подразделение Сил обороны, предназначенное для наступательных операций.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Президент Украины Зеленский ранее заявлял, что Украина имеет недостаточно современного вооружения для начала контрнаступления. В настоящее время ожидаются другие поставки от партнеров и союзников.

13 мая, накануне визита Зеленского в страну, в Германии объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Его стоимость составляет 2,7 млрд евро. Туда среди прочего войдут немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП.

В МИД отметили, что международным партнерам Украины стоит задуматься над тем, сделали ли они достаточно, чтобы контрнаступление ВСУ было успешным.

Вас также могут заинтересовать новости: