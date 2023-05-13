Украина постоянно работает со всеми партнерами с целью получения новых пакетов военной помощи.

Международным партнерам Украины стоит задуматься над тем, сделали ли они достаточно, чтобы контрнаступление ВСУ было успешным. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС и Индо-Тихоокеанского министерского форума в Стокгольме.

"Когда вы сражаетесь на войне, вам нужно все, в буквальном смысле, от медицинских транспортных средств для перевозки раненых солдат с поля боя до ракет дальнего радиуса действия, бронетранспортеров, самолетов F-16. много чего", - сказал Кулеба.

По словам министра, он ценит все, что было сделано партнерами ради помощи Украине, но достаточно ли этого, станет понятно "когда мы вместе одержим победу".

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На вопрос о том, когда Украина начнет долгожданное контрнаступление, Кулеба предложил взглянуть на эту тему с другой стороны.

"Вместо того, чтобы спрашивать, когда начнется контрнаступление, спрашивайте, сделал ли я достаточно, чтобы украинское контрнаступление началось и стало успешным? Мы хотим, чтобы это был вопрос, на котором все будут сосредотачивать внимание", - подчеркнул Кулеба.

Комментируя новый пакет военной помощи от Германии, о котором стало известно сегодня, министр подчеркнул, что важно время ее поступления.

"Мы всегда во всем нуждаемся как можно скорее. И мы ценим все усилия, направленные на ускорение поставок", - подчеркнул Кулеба.

Новый пакет помощи от ФРГ

Как сообщал УНИАН, Германия готовится "усилить" армию Украины самым масштабным пакетом оружия перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

В "военный пакет", вероятно, войдут 30 танков Leopard 1, 4 системы ПВО IRIS-t-SLM (их дополнят 12 пусковыми установками IRIS-T-SLS и сотнями управляемых ракет системы), 20 БМП Marder, 18 колесных гаубиц, не менее 200 БПЛА для ведения разведки, 100 бронемашин и около 100 машин для логистической поддержки.

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