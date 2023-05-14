Ранее президент заявлял, что Украина еще ожидает некоторых "вещей" от партнеров для начала контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, достаточно ли уже Украина имеет оружия для совершения контрнаступательных действий. По словам главы государства, для этого необходимо осуществить еще несколько визитов, вероятно, в иностранные страны-партнеры, которые должны предоставить Украине необходимое вооружение и технику.

Об этом президент заявил на совместном с канцлером Германии Олафом Шольцом брифинге, передает корреспондент УНИАН.

"Еще несколько визитов, и все", - сказал он.

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что Германии стала второй после Соединенных Штатов Америки страной по объемам оказанной Украине поддержки.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы Германия стала первой. По словам главы государства, Германия зарезервировала более 11 млрд евро на этот и последующие годы, чтобы продолжать поддержку безопасности Украины.

В то же время, канцлер Шольц подчеркнул, что сейчас необходимо сделать так, чтобы враг отступил, а Германия продолжит помогать Украине в этом, сколько будет необходимо.

"Мы надеемся, что война быстро закончится... благодаря современному оружию, предоставленному Украине... Но мы и наши партнеры готовятся к тому, что эта поддержка может быть долговременной - так долго, сколько это потребуется", - сказал он.

ВСУ готовятся к волнам контрнаступлений против России

Как сообщал УНИАН, сейчас Украина активно готовится к контрнаступательным действиям на фронте. В то же время, ранее президент Зеленский заявлял, что у страны недостаточно современного вооружения для начала контрнаступления.

В частности, по его словам, украинские бойцы ожидают бронированную технику и другие "вещи" от партнеров.

Президент подчеркнул, что украинская армия уже вполне готова к контрнаступлению, но ожидает дополнительных поставок, которые позволят сохранить больше жизней военных.

13 мая в Германии объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью 2,7 млрд евро. В него среди прочего будут входить немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП.

Вас также могут заинтересовать новости: