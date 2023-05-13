Речь идет о получении новейшей техники на общую сумму около 2,7 миллиарда евро.

Германия готовится "усилить" армию Украины самым масштабным пакетом оружия перед грядущим контрнаступлением ВСУ.

Речь идет о новейших образцах западных разработок, которые может получить Киев уже в ближайшие месяцы. По данным издания Der Spiegel, военная помощь предполагается на сумму около 2,7 миллиарда евро.

В "военный пакет", вероятно, войдут 30 танков Leopard 1, 4 системы ПВО IRIS-T-SLM (их дополнят 12 пусковыми установками IRIS-T-SLS и сотнями управляемых ракет системы), 20 БМП Marder, 18 колесных гаубиц, не менее 200 БПЛА для ведения разведки, 100 бронемашин и около 100 машин для логистической поддержки.

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По данным одного из источников правительства Германии, пакет помощи Берлин анонсирует во время возможного визита на территорию страны президента Украины Владимира Зеленского. Ранее стало известно, что он может приехать в качестве лауреата премии Карла Великого на церемонию вручения.

СМИ уточняют, что это самый масштабный пакет вооружений, который Украина получит от ФРГ за все время войны с Россией.

Зеленского ждут с визитом в Германию

Ранее издание Bild выяснило, что президент Зеленский может приехать с визитом в Германию 13-14 мая. Политик, вероятно, лично посетит ежегодную премию Карла Великого, которая проходит в 2023 году в немецком городке Аахане. Это будет его первый визит с начала войны.

Напомним, что в декабре 2022 года комитет премии присудил Зеленскому награду, отдав должное мужеству Украины, ее народа и лидера за противостояние агрессии РФ. Планируется, что награду Зеленскому вручит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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