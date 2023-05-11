В частности, украинским военным необходима бронированная техника.

Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против российских захватчиков, в частности украинская армия ожидает поставку обещанной военной помощи от партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС назвал украинских военных "готовыми" к наступлению, однако уточнил, что армии все еще нужны "определенные вещи", в частности бронированная техника, которую Украина получает от партнеров партиями.

В частности, Зеленский заявил, что Украина "уже может идти вперед" с тем вооружением, которое имеет, и "достичь успеха".

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"Однако мы потеряем много людей. На мой взгляд, это неприемлемо. Поэтому мы должны подождать. Нам все равно нужно немного больше времени", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Россия рассчитывает на "замораживание" этой войны, а затем украинская армия должна осуществить наступление, чтобы этого не допустить.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что сейчас ракетные запасы России истощены, также среди армии российских оккупантов фиксируется нехватка артиллерии, что, в частности, вызвано санкциями.

"У них все еще есть много чего на складах, однако... мы уже можем наблюдать, что они уменьшили обстрелы за день в определенных районах", - отметил Зеленский.

Однако, президент подчеркнул, что РФ все еще удается обходить некоторые санкционные ограничения, и призвал другие страны обратить свое внимание на тех, кто помогает России это делать.

Контрнаступление украинской армии - что известно

Последние несколько месяцев Украина активно готовится к контрнаступлению. В частности, власти приняли решение о формирование новых бригад Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы, которые должны усилить украинское войско во время будущего наступления. Заявки на участие во вновь созданных штурмовых бригадах уже подали тысячи украинцев.

В то же время, украинские чиновники и военные отмечают, что сейчас Украина крайне нуждается в дополнительных единицах военной техники для реализации контрнаступательных действий, в частности бронированной техники и авиации.

Однако, президент Украины заявил, что контрнаступление украинские военные начнут, не ожидая предоставления партнерами боевых самолетов.

Ведь, несмотря на то, самолеты значительно бы облегчили ситуацию, Украина не может затягивать с контрнаступлением и ждать. Украинские чиновники опасаются, что контрнаступление ВСУ может не оправдать завышенных ожиданий общества, что приведет к "эмоциональному разочарованию".

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