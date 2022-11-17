По его словам, подразделения ВСУ имеют опыт боевых действий с 2014 года в зимних условиях в отличие от российской армии.

Зима может замедлить ход боевых действий на фронте, если этому будут способствовать погодные условия, однако в целом ВСУ готовы к боям зимой.

Советник Минобороны, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии "РБК-Украина" пояснил, что худшие сезоны для продвижения армии в наших климатических и географических условиях - это весна и осень.

В частности, на юге из-за дождей почва превращается в грязь, что снижает темпы продвижения любых подразделений.

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"Если мы говорим о зиме, в частности если она малоснежная, но морозная, то можно применять всю эту бронетехнику. Она имеет определенные особенности в смазках, присадках, то есть требуется специальное обслуживание этой техники в морозы. Но к этому всему наша армия готова", - добавил Кузан.

По его словам, украинские воины имеют опыт боевых действий с 2014 года в зимних условиях в отличие от российских оккупантов.

"Их более опытные подразделения, которые ранее воевали на территории Украины зимой - 1-й и 2-й армейские корпуса так называемых "ЛДНР" - понесли огромные потери в боях. То есть там уже сменилось много личного состава с начала войны, ведь этими корпусами постоянно затыкали пробелы", - пояснил эксперт.

Кроме того, обеспечение ВСУ налажено лучше. Речь идет о теплой одежде, снаряжении и спальниках.

"Плюс, у них (оккупантов - УНИАН) проблема с медицинским обслуживанием и с лекарственными препаратами. Если солдат недополучает питание, если он болен, если он нормально не утеплен - никакого термобелья у них, конечно же, нет - это солдат с низким боевым духом и плохим здоровьем. Это те факторы, которые играют нам на пользу. Поэтому зимой мы будем чувствовать себя гораздо более уверенно, чем они на своих позициях", - подытожил Кузан.

Война в Украине зимой: прогнозы

Как отмечал офицер Нацгвардии Андрей Ильенко, зима существенно усложнит процесс ведения боевых действий на территории Украины, но бои будут продолжаться с такой же интенсивностью.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс не уверена, что зимой будет пауза в войне, ведь украинские защитники умеют воевать зимой.

Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что ВСУ наоборот могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.

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