Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что зимняя погода будет на стороне украинской армии, поскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения снаряжением.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7"), которое состоялось в онлайн-формате.
Как сказал министр обороны США, украинцы должны продолжать кампанию по давлению на российских оккупантов на поле.
"Я думаю, что зимние боевые действия будут способствовать украинцам", - заявил Остин.
По его словам, в Украину отправлено огромное количество зимнего снаряжения, и в частности, благодаря таким странам как Канада и другие, которые были "очень щедрыми".
"С другой стороны, российская армия воюет в зарубежной стране. Украинцы сделали проблемными их пути снабжения. Это будет сложно для них (для россиян) - доставлять войскам снаряжение, необходимое для эффективного ведения боевых действий", - сказал Остин.
В этой связи, он считает, что украинцы будут иметь преимущество в борьбе, как это есть сейчас. "Но они продолжат иметь преимущество при переходе к зиме", - заявил Остин.
Также он сказал, что украинцы будут подготовлены к зимней погоде, но сомневается, что россияне так же смогут быть готовыми.
Остин убежден, что россияне продолжат сталкиваться с проблемами в поставке необходимых вещей войскам.
По его убеждению, украинцы и в дальнейшем будут оказывать давление на логистические линии снабжения российских оккупационных войск.
Министр обороны США уверен, что украинцы не будут давать россиянам возможности продержаться.
"Динамика на поле боя изменится, продолжит меняться", - заявил Остин.
Он сказал, что украинцы знают, что если разрешить россиянам "отдыхать и перевооружаться" - это будет операционной ошибкой.
"Я не верю, что они совершат эту ошибку", - заявил Остин.
Он сказал, что его цель - помочь украинцам иметь необходимые средства, чтобы россияне не могли дальше продержаться.
Война в Украине: как зима повлияет на боевые действия
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исключил заморозку ситуации на фронте после освобождения Херсона и подчеркнул, что ВСУ продолжат освобождение оккупированных украинских территорий, независимо от погоды и времени года.
Как отмечал офицер Нацгвардии Андрей Ильенко, зима существенно усложнит процесс ведения боевых действий на территории Украины, но бои будут продолжаться с такой же интенсивностью.
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс не уверена, что зимой будет пауза в войне.
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозировали, что зима вряд ли замедлит ВСУ. ВСУ наоборот могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.