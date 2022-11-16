Ллойд Остин прогнозирует, что зимой динамика на поле боя продолжит меняться.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что зимняя погода будет на стороне украинской армии, поскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения снаряжением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7"), которое состоялось в онлайн-формате.

Как сказал министр обороны США, украинцы должны продолжать кампанию по давлению на российских оккупантов на поле.

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"Я думаю, что зимние боевые действия будут способствовать украинцам", - заявил Остин.

По его словам, в Украину отправлено огромное количество зимнего снаряжения, и в частности, благодаря таким странам как Канада и другие, которые были "очень щедрыми".

"С другой стороны, российская армия воюет в зарубежной стране. Украинцы сделали проблемными их пути снабжения. Это будет сложно для них (для россиян) - доставлять войскам снаряжение, необходимое для эффективного ведения боевых действий", - сказал Остин.

В этой связи, он считает, что украинцы будут иметь преимущество в борьбе, как это есть сейчас. "Но они продолжат иметь преимущество при переходе к зиме", - заявил Остин.

Также он сказал, что украинцы будут подготовлены к зимней погоде, но сомневается, что россияне так же смогут быть готовыми.

Остин убежден, что россияне продолжат сталкиваться с проблемами в поставке необходимых вещей войскам.

По его убеждению, украинцы и в дальнейшем будут оказывать давление на логистические линии снабжения российских оккупационных войск.

Министр обороны США уверен, что украинцы не будут давать россиянам возможности продержаться.

"Динамика на поле боя изменится, продолжит меняться", - заявил Остин.

Он сказал, что украинцы знают, что если разрешить россиянам "отдыхать и перевооружаться" - это будет операционной ошибкой.

"Я не верю, что они совершат эту ошибку", - заявил Остин.

Он сказал, что его цель - помочь украинцам иметь необходимые средства, чтобы россияне не могли дальше продержаться.

Война в Украине: как зима повлияет на боевые действия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исключил заморозку ситуации на фронте после освобождения Херсона и подчеркнул, что ВСУ продолжат освобождение оккупированных украинских территорий, независимо от погоды и времени года.

Как отмечал офицер Нацгвардии Андрей Ильенко, зима существенно усложнит процесс ведения боевых действий на территории Украины, но бои будут продолжаться с такой же интенсивностью.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс не уверена, что зимой будет пауза в войне.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозировали, что зима вряд ли замедлит ВСУ. ВСУ наоборот могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.