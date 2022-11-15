По ее словам, украинские военные имеют восьмилетний опыт боевых действий в холода.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс не уверена, что зимой будет пауза в войне.

Зима может затруднить боевые действия на фронте, однако Вооруженные Силы Украины имеют восьмилетний опыт сражений в холода, написала она в Twitter.

"Зима может затруднить боевые действия, но я просто не уверена, что это будет означать паузу. Украина успешно продавливает и умеет драться зимой, если надо. У нее 8 лет опыта", - указывается в твите.

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Война в Украине: прогноз на зиму

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозировали, что зима вряд ли замедлить ВСУ. ВСУ наоборот могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.

Аналитики британской разведки отмечают, что россияне перешли к обороне на большинстве участков фронта. Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ. Из-за этого оккупанты жалуются на дефицит боеприпасов.

Согласно прогнозу The New York Times, зима в Украине приведет к замедлению наступления с обеих сторон, чего очень хотели бы в России.

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