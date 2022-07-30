Также есть уничтоженные единицы вражеской техники.

Украинские защитники уничтожили на Краматорском направлении огневой взвод оккупантов из состава 74-й отдельной мотострелковой бригады из Кемеровской области (РФ).

Об этом в Telegram сообщил журналист Роман Цымбалюк.

В результате огневой атаки ликвидированы 9 военных, еще 7 получили ранения. Также есть уничтоженные единицы вражеской техники.

"28 июля в ходе контрбатарейной борьбы на Краматорском направлении был уничтожен огневой взвод из состава 74 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21005, Юрга) Центрального военного округа. В результате 2 самоходные гаубицы 2С3 "Акация" были уничтожены и одна сильно повреждена, 9 военнослужащих погибли и 7 получили ранения", - пишет Цымбалюк.

Журналист подытоживает, что артиллерия ВС РФ проигрывает более технологическим образцам вооружения ВС Украины.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают медленное наступление на Донбассе, намереваясь выйти на админграницу Донецкой области. Вечером Генштаб сообщил о частичных успехах врага в Семигорье возле Бахмута: противник закрепляется на окраинах села.

Вместе с тем, по словам экспертов Conflict Intelligence Team, у ВСУ есть успехи на Изюмском направлении. Наши военные продвинулись в сторону севера на несколько километров.

Туда же, как пишут СМИ, враг стягивает дополнительную технику. Часть транспортируют по железной дороге из Белгородской области. В дальнейшем оккупанты могут использовать эту технику для боев на Изюмском или Славянском направлениях.

На Херсонском направлении защитники продолжают отрезать логистику российской группировки, сконцентрированной в области, путем ударов по стратегически важным мостам. По обновленным данным, ВСУ "закрыли" ж/д линию по Антоновскому мосту.

В связи с чем враг вынужден в быстром темпе строить ненадежные понтонные переправы и использовать паромные пути.

У России наметилась и проблема с пополнением личного состава. РФ в настоящее время занимается активной вербовкой добровольцев.

В боях с Россией украинские силы ликвидировали уже 40 670 оккупантов и тысячи единиц техники.

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