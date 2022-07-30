На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы украинских войск из всех имеющихся огневых средств вдоль линии соприкосновения.

Русские оккупанты пытаются создать условия для проведения наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях с целью улучшения тактического положения.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Донецком направлении противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, пытается создать условия для проведения наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях с целью улучшения тактического положения", - говорится в заметке.

Оккупанты осуществляют систематические обстрелы позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения для сковывания действий и предотвращения переброски резервов на другие направления. Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок.

"На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Краматорска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Переездного. Нанес авиационный удар возле Ивано-Дарьевки", - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы украинских войск из всех имеющихся огневых средств вдоль линии соприкосновения в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневое, Зайцево и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары недалеко от Яковлевки и Зайцево. Вел штурмовые действия в направлениях Пилипчатино - Покровское и Доломитное - Травневое, успеха не имел и отошел.

"Штурмовыми действиями с трех направлений пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта", - констатировали в Генштабе.

На Авдеевском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня вдоль линии соприкосновения в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Яснобродовка, Авдеевка, Невельськое, Первомайское и Красногоровка; нанес авиаудар возле Авдеевки.

"С целью улучшения тактического положения вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая - Красногоровка, Спартак - Авдеевка, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку позиций наших войск БпЛА", - говорится в заметке.

Кроме того, на Новопавловском направлении отмечены обстрелы возле Новоселки, Марьинки, Никольского, Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки и авиаудар недалеко от Марьинки. Враг вел штурмовые действия в направлении Егоровка - Павловка, успеха не имел и отошел.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Долины, Краснополья и Мазановки; пытался вести штурмовые действия возле Бражковки, но успеха не имел и отошел.

Как писал УНИАН, по всей России формируются добровольческие батальоны для отправки на войну в Украину. По оценкам аналитиков, более 30 тысяч добровольцев могут быть мобилизованы, чтобы пополнить ряды российской армии.

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