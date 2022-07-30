Перед запланированными "референдумами" планируется несколько пропагандистских мероприятий.

Российские оккупанты усиливают фильтрационные процедуры в оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Это связано с запланированными визитами чиновников РФ.

Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

По его словам, перед запланированными "референдумами" планируется несколько пропагандистских мероприятий. В частности, Херсонскую область посетят депутаты Госдумы РФ и должностные лица высокого уровня.

"Для наших людей эта подготовка к шоу (псевдореферендуму - ред.), к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора. Херсон оккупанты "перерывают" основательно - гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты", - рассказал Соболевский.

Он призвал жителей оккупированных районов Херсонской области держаться подальше от оккупантов, так как им "необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели по разоблаченным террористам, диверсантам и партизанам".

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW) членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки "референдумов" по их аннексии.

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