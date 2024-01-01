Российские паблики информируют, что всего по Донецку выпустили 15 ракет.

Во время обстрела Донецка вечером 31 декабря погиб российский журналист и еще один получил ранения. Об этом сообщил российский пропагандист Александр Сладков.

При этом так называемый лидер "ДНР" Денис Пушилин сообщил о 7 раненых гражданских в результате обстрела.

Тем временем российские паблики информируют, что всего по Донецку выпустили 15 ракет. Так, в Буденновском районе "прилетело" по заправке Asi, в Ворошиловском — по дому на улице 50-летия СССР: там выбило стекла с первого по девятый этаж в трех подъездах.

Война в Украине - последние новости

В новогоднюю ночь Украина оказалась под ударом - в небе зафиксировали несколько десятков дронов. Ракеты с юга летели на Кривой Рог. Несколько групп "Шахедов" на границе Николаевщины и Днепропетровщины. Еще одна группа дронов была зафиксирована на юге Николаевщины, они двигаются в Одесскую область.

До этого ночью украинские города атаковали беспилотники. По данным воздушных сил, украинская ПВО сбила 21 БПЛА из 49. Днем по всей территории страны дважды объявляли тревоги из-за взлета российских МиГ-31К. сообщалось о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге.

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