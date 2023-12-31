Также под ударом оказалась Харьковщина.

Днем 31 декабря Российская Федерация запустила по территории Украины ударные дроны. Об этом информируют в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сейчас тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

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Обновлено в 17:15: Военные фиксируют "шахеды" на Полтавщине и Харьковщине, они направляются в направлении Полтавы, Ахтырки на Сумщине.

Также дроны летят в сторону Днепра и в северо-западном направлении на востоке Николаевской области.

Обновлено в 17:10: Существует угроза применения баллистического вооружения для юга и востока Украины.

Обновлено в 16:56: Ракета на Днепр.

Обновлено в 16:45: Фиксируют несколько новых групп "шахедов" из Запорожья в направлении Днепропетровщины.

Обновлено в 16:43: Ракета на Николаевщине северо-западным курсом. Также существует угроза применения ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.

Обновлено в 16:40: "Шахеды" с Харьковщины, Днепропетровщины в направлении Полтавщины.

Обновлено в 16:34: Ракеты с юга на Кривой Рог.

Обновлено в 16:10: Дроны вблизи Павлограда, людей призывают находиться в укрытиях.

Обновлено в 16:09: Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в обращении к жителям Чугуева и района сообщил, что россияне нанесли около четырех ударов. По предварительным данным, захватчики били ракетами С-300.

Обновлено в 16:07: Российские дроны движутся в направлении Лозовой на Харьковщине. Такое есть угроза применения баллистического вооружения для юга и востока Украины.

Обновлено в 16:01: Военные предупреждают об угрозе баллистики для Харькова из Белгородской области.

Обновлено в 15:55: "Шахеды" зафиксировали на востоке Днепропетровщины и на юге Харьковщины, они двигаются на север.

Атаки по Украине 31 декабря: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью украинские города уже атаковали беспилотники. По данным Воздушных сил, украинская противовоздушная оборона сбила 21 БПЛА из 49.

Днем по всей территории страны дважды объявляли тревоги из-за взлета российских МиГ-31К. Сообщалось о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге.

Также стало известно об обстреле Никополя Днепропетровской области, есть пострадавшие и разрушения.

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