Это произошло после 16:00 вечера.

Россия атаковала еще один энергообъекте в Украине после уничтожения Трипольской ТЭС. После 16:00 прогремело в Сумах.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram. По данным ОВА, люди не пострадали. Это предварительные данные.

"Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы - местной ТЭЦ", - говорится в сообщении.

В этой связи, на месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются.

Отдельно сказано, что также был осуществлен обстрел Эсманской общины Шосткинского района (предварительно - из ствольной артиллерии).

"В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу", - говорится в сообщении.

Россия разрушила Трипольскую ТЭС - первые последствия возможны летом

В последние недели российские оккупанты начали интенсивно регулярно наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Этой ночью российский удар по Трипольской ТЭС вызвал уничтожение всей генерации "Центрэнерго".

Украинцы до конца не понимают, какие последствия для нашей энергетики возможны, учитывая, что в марте в Харькове также уничтожили одну из ТЭС "Центрэнерго". Мнения относительно будущих отключений света и судьбы областей, которые питала Трипольская ТЭС, озвучили эксперты. Первые последствия могут почувствовать украинцы уже с июля.

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