На Южнобугском направлении враг продолжает инженерное оборудование и ведет разведку беспилотниками.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
На Южнобугском направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и пытался вести контрбатарейную борьбу.
Также в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токаревое, Баштанка, Квитневое, Луч, Таврийское, Александровка российские оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.
"Противник ведет разведку на указанном направлении с применением БПЛА. Дистанционно заминировал отдельные участки реки Ингулец. Продолжает инженерное оборудование позиций", - говорится в сводке.
На Бессарабском направлении, по данным Генштаба, ситуация существенных изменений не претерпела.
"Силы обороны Украины умело действуют на поле боя и наносят врагу значительные потери. Продолжается тотальное сопротивление на временно занятых российскими оккупантами территориях", - отмечается в сводке.
Ситуация в Николаеве:
По состоянию на 13 июня российские войска обстреливали окрестности Николаева, в том числе из ствольной артиллерии.
По состоянию на 14 июня питьевой воды в городе нет. Из-за постоянных обстрелов восстановить водоснабжение в городе невозможно.