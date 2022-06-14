На этом направлении оккупанты обстреливали подразделения украинских войск и пытались вести контрбатарейную борьбу.

На Южнобугском направлении враг продолжает инженерное оборудование и ведет разведку беспилотниками.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

На Южнобугском направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и пытался вести контрбатарейную борьбу.

Также в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токаревое, Баштанка, Квитневое, Луч, Таврийское, Александровка российские оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

"Противник ведет разведку на указанном направлении с применением БПЛА. Дистанционно заминировал отдельные участки реки Ингулец. Продолжает инженерное оборудование позиций", - говорится в сводке.

На Бессарабском направлении, по данным Генштаба, ситуация существенных изменений не претерпела.

"Силы обороны Украины умело действуют на поле боя и наносят врагу значительные потери. Продолжается тотальное сопротивление на временно занятых российскими оккупантами территориях", - отмечается в сводке.

Ситуация в Николаеве:

По состоянию на 13 июня российские войска обстреливали окрестности Николаева, в том числе из ствольной артиллерии.

По состоянию на 14 июня питьевой воды в городе нет. Из-за постоянных обстрелов восстановить водоснабжение в городе невозможно.

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