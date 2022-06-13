Российские войска обстреливают прифронтовые общины и окрестности Николаева, в том числе из ствольной артиллерии.

Ситуация с обеспечением населения водой в Николаеве не является катастрофической.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире всеукраинского телемарафона.

"У нас в кране есть вода у всех. Человек использует питьевой воды 3 литра в сутки, а 30 литров - на обслуживание. У нас в кране есть эти 30 литров для бытовых нужд, но пить ее нельзя. Воду питьевую мы развозим, но это не такая уж катастрофическая ситуация – вода в Николаеве везде есть. Питьевая вода тоже обеспечена в каждом районе", - сказал глава ОВА.

Что касается ситуации на фронте, то, по словам Кима, сейчас враг в наступление не идет, а обстреливает прифронтовые громады и окрестности Николаева, в том числе из ствольной артиллерии.

Как сообщал УНИАН, российские войска из артиллерии обстреливают Николаев, находиться в городе опасно.

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