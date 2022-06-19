Коллаборанта задержали еще в марте.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты смогли быстро захватить Херсонскую область из-за предательства сотрудника СБУ Игоря Садохин.

Об этом он заявил во время эфира с Марком Фейгиным.

Арестович напомнил, что информацию об измене Садохина ранее обнародовал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко. Завербованный спецслужбами РФ Садохин работал "либо помощником председателя СБУ области либо его заместителем".

"Председатель Херсонской областной рады Александр Самойленко заявил, что быстрый захват области стал возможным благодаря измене завербованного спецслужбами РФ сотрудника СБУ Игоря Садохина", - заявил Арестович.

Бывший СБУшник предоставил захватчикам карты минных полей и расположение вооруженных сил Украины. Кроме того, предатель координировал удары российской авиации.

"Его задержали еще в марте. Затем президент уволил главу СБУ области Сергея Криворучко и лишил его звания. В Украине произошло невозможное – впервые начали называть виновных", - заявил Арестович.

Контрнаступление на Херсонщине

На Херсонщине ВСУ осуществляют наступление по трем направлениям. От фашистов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

Утром 17 июня стало известно о больших потерях оккупантов в личном составе на Херсонщине.

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